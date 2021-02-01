Вечером в воскресенье, 31 января, в Карпатах потерялись пятеро туристов. Всех их удалось обнаружить спасателям.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

Туристы потерялись в районе долины Драгобрат. Первый из туристов, 29-летний львовянин, катался в Карпатах на сноуборде. Из-за тумана он потерял ориентир и заблудился. Информация об инциденте поступила в ГСЧС около 14:25. Уже к 17:10 мужчину удалось найти в районе долины Крачуняска. Его доставили в гостиницу.

В 17:25 спасателям снова поступило сообщение о потерявшихся туристах. Отдыхающие сообщили, что их друзья поднялись на кресельном подъемнике "Вершина Карпат" и не вернулись. Телефонной связи с заблудившимися сноубордистами не было, поскольку девушка оставила телефон в гостинице, а у ее спутника гаджет разрядился. Спасатели предположили, где могут находиться туристы, и нашли их в 22:05 в районе урочища Грегулец. Заблудившихся доставили в пгт Ясиня, откуда они самостоятельно отправились в свой отель.

Следующие два сообщения поступили в оперативно-спасательную службу с разницей в 10 минут. В 18:05 позвонил 28-летний харьковчанин и рассказал, что он заблудился. Спасатели отправились на его поиски, поддерживая с парнем телефонную связь. В 20:20 удалось установить, где находится турист. Его в телефонном режиме вывели к подъемнику, откуда сноубордист самостоятельно вернулся к месту жительства.

Кроме того, в 18:15 стало известно, что в районе долины Драгобрат во время катания на сноуборде заблудился 35-летний житель Одессы. В Службу спасения позвонили его друзья, а с самим туристом связь то появлялась, то исчезала. Уже в 19:20 спасатели нашли его в районе долины Крачуняска и в удовлетворительном состоянии доставили в отель на горнолыжном комплексе.

Напомним, спасатели предупредили туристов об угрозах схода лавин в Карпатах.

Также мы писали о том, что в середине января спасатели два дня искали заблудившегося туриста в заснеженных Карпатах.