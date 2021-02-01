Украинские пограничники запретили въезд в нашу страну солисту знаменитой белорусской группы "Песняры" Валерию Дайнеко из-за его незаконной поездки в аннексированный Крым. Теперь три года музыкант не сможет посещать Украину.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко сообщает "Украинская правда" в понедельник, 1 февраля.

По его словам, сотрудники Госпогранслужбы накануне остановили солиста белорусской группы в аэропорту "Борисполь". Демченко уточнил, что музыкант незаконно посещал Крым.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы добавил, что Крым Дайнеко незаконно посещал в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Демченко заявил, что за нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Беларуси въезд в нашу страну сроком на три года.

Сам Дайнеко также подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

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