Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал открытие уголовных дел против нардепов Андрея Деркача и Александра Дубинского, которые попали под американские санкции с формулировкой "за вмешательство в президентские выборы в США".

Об этом он рассказал в интервью каналу HBO, текст которого опубликован на сайте главы государства.

Зеленский отвечал на вопрос журналиста: "Что касается парламентариев, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США. Стоит ли вопрос, что эти члены парламента будут преследоваться украинским правосудием?".

Ответ президента был сформулирован таким образом:

"Стоит, обязательно. И не только перед этими депутатами, а перед всеми. Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу. Я начинал об этом говорить, как из кабинета Порошенко была (осуществлена - Ред.) запись разговора с президентом Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан - этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты. Но я хочу, чтобы в этом списке, как и в санкционном списке, были все фамилии. Депутатами какой бы партии они бы ни были. Ни одна партия не должна отвечать за то или иное лицо. Люди должны отвечать за то, что они делают. И потому (следует - Ред.) поднимать вопрос о лишении мандатов, выхода из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал очень высокие посты в моем президентстве. Все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству", - заявил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский выступил против возвращения Украине ядерного статуса.

Также мы сообщали, что Зеленский предложил ввести Байдена в Нормандский формат или создать новый с участием США и России.