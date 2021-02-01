В США, на канале HBO, в программе Axios вышло большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказал в частности и о том, стоит ли Украине стремиться к возвращению ядерного статуса.

Полный текст интервью обнародован пресс-службой главы державы.

"Я считаю, что сегодня это неправильно делать. Все-таки мы должны не превращаться из людей в зверей. Все-таки цивилизация в конце концов победит. Как бы мы не относились к демократии, как говорил Черчилль, лучшего в мире пока нет. Со всеми минусами демократии, со всеми минусами ядерного разоружения, со всеми вызовами, которые были и у нас, когда забрали нашу территорию и убили 14 000 человек - все-таки, если мы хотим построить демократическую, цивилизованнуюстрану, мы должны следовать мировым законом, должны оставаться людьми", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский предложил ввести Байдена в Нормандский формат или создать новый с участием США и России.