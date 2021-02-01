Жена российского оппозиционера Алексея Навального, Юлия, которая накануне была задержана во время акции протеста в Москве, оштрафована судом на 20 тысяч рублей. Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

Решение о штрафе принял Щербинский суд Москвы, который признал Юлию Навальную виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта.

Напомним, участвовавшая во вчерашних протестах российской оппозиции Юлия Навальная была отпущена из отделения полиции после того, как правоохранители составили административный протокол об участии в несогласованной акции.

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