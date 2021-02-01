Председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на Всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой вопрос следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас.

"Наиболее болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине", - сказал Кравчук.

Он сказал, что аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному.

"Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое общее мнение у политических сил. Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - Ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями", - говорит Кравчук.

Ранее "Страна" сообщала, что очередное заседание ТКГ по Донбассу состоится в среду, 3 февраля.

Также мы писали о том, что какие вопросы не будут выноситься на всеукраинский референдум.