Зеленский назвал предложение Украине российской вакцины "проявлением информационной войны"
Президент Владимир Зеленский рассказал, почему, по его мнению, Украине нельзя покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом глава государства заявил в интервью каналу HBO, как передает пресс-служба главы государства.
"Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - сказал Зеленский.
Напомним, вакцинация в Украине может начаться 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.
Также мы рассказывали, что ранее Зеленский рассказал, будет ли вакцинация в Украине принудительной.