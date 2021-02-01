Президент Владимир Зеленский рассказал, почему, по его мнению, Украине нельзя покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом глава государства заявил в интервью каналу HBO, как передает пресс-служба главы государства.

"Я хочу сказать о российской вакцине, чтобы мы поняли. Это - одно из тех проявлений серьезной информационной войны, которая ведется. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, вопрос в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины. Они пользуются тем, что европейская вакцина приходит к нам очень поздно, и поэтому предлагают свою", - сказал Зеленский.

Напомним, вакцинация в Украине может начаться 15 февраля. При этом каким препаратом начнут прививать украинцев пока неизвестно.

Также мы рассказывали, что ранее Зеленский рассказал, будет ли вакцинация в Украине принудительной.