Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы США при новом президенте Джо Байдене присоединились к Нормандскому формату. Также глава государства рассматривает вариант создания нового формата, в котором бы принимали участие и Россия, и США.

Об этом Зеленский заявил в интервью HBO, текст которого опубликовал Офис президента.

Зеленский заявил, что, по его мнению, переговоры в Нормандском формате не приносят результатов, поэтому он хотел бы, чтобы в процессе участвовали США.

"И потому я хотел бы, чтобы такой мощный мировой игрок, как США, имели влияние. Не теоретическое, не вне круга Нормандской четверки, а имели бы одну из решающих миссий. Я действительно хотел бы привлечь президента Байдена к Нормандскому формату. Я готов идти на все, чтобы договориться с президентом Соединенных Штатов и с Нормандской четверкой", - заявил Зеленский.

По его мнению, это могло бы усилить переговоры. Как альтернативный вариант Зеленский рассматривает создание еще одного формата, к которому присоединятся и Россия, и США.

"Я также говорил откровенно нашим европейским партнерам: если это не будет работать и если не будут все против, я не вижу большой проблемы, чтобы делать параллельно с Нормандским форматом еще один формат, где обязательно должны быть США и Россия", - сказал Зеленский.

По его словам, это необходимо для того, чтобы обсуждать на этой площадке не только Донбасс, но и Крым.

"Это параллельный кейс. Это не значит, что мы ставим крест на Нормандские формате. Но есть вопросы, которые в "Нормандии" не являются аджендой и не поднимаются, а именно: что делать с Крымом. Когда я приехал на первую встречу Нормандского формата, я не понимал, почему мы не говорим о Крыме. Все партнеры сказали, что Крым не является аджендой. И это была договоренность еще с бывшим Президентом (Петром Порошенко - Ред.). Тогда я спросил партнеров и России: "Назовите ту площадку, где является аджендой говорить о Крыме. Или вы хотите сказать, что мы должны поставить крест на Крыме и не вспоминать, что это наша территория? Я как новый президент этого не могу себе позволить. Не хочу. И я это никогда не приму", - сказал Зеленский.

Напомним, "Страна" публиковала главные заявления Зеленского в интервью HBO.

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