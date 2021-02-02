Во вторник, 2 февраля, католики отмечают Сретение, в США и Канаде - день сурка, а на народном календаре - Ефимов день в честь монаха, жившего в Киеве.

Самые популярные праздники и даты сегодня

Западные христиане сегодня отмечают Сретение - праздник в честь встречи (сретения) в Иерусалимском Храме Иисуса с праведным старцем Симеоном. Православные отмечают Сретение 15 февраля. Сегодня в церквях освящают свечи.

В США и Канаде отмечают День сурка, когда предсказывают, когда придет весна по повелению сурков. Если в полдень сурок отбросит тень - весна будет поздняя, если пасмурно - скоро потеплеет.

Народный календарь. Ефимов день

На народном календаре сегодня Ефимов день в честь отшельника Евфимия-схимника (Евфимий Печерский), память которого отмечает церковь.

О его жизни известно не много. Мощи Евфимия-схимника хранятся в дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Судя по всему, он умер в возрасте 30-40 лет. По некоторым данным он придерживался обета молчания, делая исключение лишь для молитвы. Питался одними травами.

В народной традиции с этим днем связывали различные приметы. Часто в начале февраля дули сильные ветры и шли метели, отсюда примета, что "на Ефима ветры дули - шапку сдули". По погоде в этот день судили о том, какой будет прогноз на Масленицу. Солнце и ветер предвещали дождливое и сырое лето.

Именины дня

Именины сегодня отмечают Ефим, Павел, Захар, Инна, Лев, Семен, Римма.