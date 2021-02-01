Полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас.

На домогательства с его стороны ранее жаловалась его подчиненная Ольга Деркач.

Об этом говорится в приказе Главнокомандующего ВСУ от 30 января 2021, передает оперативное командование "Север" на странице в Facebook.

"Полковник Александр Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас", - говорится в приказе.

Напомним, в середине января сотрудница Черниговского областного военкомата подполковник ВСУ Ольга Деркач сообщила журналистам о домогательствах со стороны своего начальника Криворучко. Женщина рассказала, что неприемлемые знаки внимания от Криворучко начала получать в 2016 году. По ее словам, Криворучко лез к ней целоваться, хватал за грудь и мог просунуть руку в область гениталий, когда Деркач заходила в его кабинет по рабочим вопросам.

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