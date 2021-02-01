Жители городов Мьянмы на фоне военного переворота массово снимают наличные из банкоматов и скупают продукты.

Об этом рассказал РИА Новости россиянин, живущий в крупнейшем городе страны Янгоне.

"В супермаркетах ажиотажного спроса пока не наблюдается, но покупают помногу - в основном продукты длительного хранения", - рассказал он.



Кроме того, в стране проблемы с интернетом и связью. Из-за этого закрылись банки. Движение общественного транспорта также приостановлено. Прекратилась работа и на строительных площадках. О происходящем в стране жители узнавали из телевизора и радиоприемников.

Напомним, в Мьянме (бывшая Бирма - Ред.) армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год.

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