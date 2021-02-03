В среду, 3 февраля, отмечают день ангела Максима в память о преподобном Максиме Греке. Рассказываем о значении этого имени и публикуем поздравительные открытки с именинами.

Тайна имени Максим

Максим с латинского означает "максимус" - величайший. Это было родовое имя богатых римлян, а со временем прижилось среди простых сословий. И в наше время снова переживает пик популярности.

Для обладателей имени Максим судьба чаще бывает благосклонной. В детстве Максим доставляет мало хлопот родным. Это энергичный юноша, способный храбро отстаивать свое мнение. Важно, чтобы его характер не сломали. В этом случае он может потерять уверенность.

В жизни Максима часто встречаются покровители, которые помогают ему избежать проблем. При этом мужчине важно сохранить свою независимость и самостоятельность. Этого можно добиться за счет интеллекта, дипломатичности, упорства и увлеченности профессией.

Он влюбчив, но будет верен жене и своим детям. Часто в спутницы Максим выбирает властную женщину, которая будет помогать ему держаться в стороне от проблем, дурного влияния и пагубных увлечений.

Кто такой Максим Грек

Максим Грек был известным богословом и переводчиком. Этнический грек из знатной семьи в 1505 году принял постриг в Ватопедском монастыре на Афоне. Спустя десять лет приехал в Москву по приглашению князя Василия III, чтобы переводить духовные книги. Он выступал за социальную справедливость и христианские идеалы, нередко критиковал российскую власть и церковных стяжателей. За это его обвинили в ереси и порче духовной литературы, заключили в Иосифо-Волоцкий монастырь. Из-за тяжелых условий заключения, Максим Грек скончался. Был похоронен на территории Троицкого монастыря, у северо-западной стены храма.

Максиму Греку молятся для крепости веры, при несправедливом притеснении власти или ---------------------------------- ----гонениях за веру, а еще прося разумения принципов православия.

Открытки с именинами

Максим, желаю найти свой истинный путь в жизни. Чтобы радостных вестей было больше, чем плохих.

Пусть желания все исполнятся, будет радости много и любви,

Семье удача улыбнется, а счастье будет в доме с ночи до зари!

Максим, двигайся всегда вперед для осуществления мечты! Ты достоен только самого лучшего.

Пусть тебе всегда везет и в жизни случается только все самое лучшее!

Максим, с днем святых именин! Пусть сложится все так, как ты хочешь, и неожиданно произойдет в жизни чудо!

У Максима именины, поздравляем мы тебя!

Живи, хранимый ангелами и родных любя!

Будь смекалист безгранично и усердным будь

Пусть нога ступает смело на счастливый путь!

Пусть счастья будет максимум, и столько же любви,

Чтоб моментально вырваться вперед и достичь больших высот!