Первый магазин шведского мебельного гиганта IKEA открылся сегодня в Украине в Киеве, в ТРЦ Blockbuster Mall.

Об этом сообщает НВ.



С 1 февраля магазин будет работать на втором этаже в ТРЦ.

Отмечается, что путь IKEA в Украину растянулся на 15 лет. Несколько раз компания пробовала построить крупный торговый центр под Киевом или Одессой, но всё время сталкивалась с неудачами. Власти Киевской области отказались давать разрешение на вырубку деревьев на участке 70 га вдоль трассы Киев-Борисполь, а в Одессе возникли проблемы с подведением коммуникаций. Компания рассматривала участки и в других регионах - Харькове, Днепре и Донецке. Но переговоры не дали результата и в 2010 году компания объявила о потере интереса к украинскому рынку.

В магазине 5 тысяч наименований продукции, из которых около 3 тысяч - мебель, которую можно заказать в магазине, а забрать в пункте выдачи или дождаться доставки домой. Сейчас таких пунктов выдачи в Киеве четыре: в торговом центре Metro С&C, ТРЦ Rive Gauche, Lavina Mall и Blockbuster Mall.

Мэр Киева Виталий Кличко уже успел побывать в магазине.

"Проверил, что IKEA предлагает киевлянам", - написал он в своем Instagram.

Ранее "Страна" рассказывала, что в IKEA признали продажу своих товаров украинцам по более высоким ценам, чем европейцам.

Также мы писали, что IKEA выплатила 46 млн долларов родителям мальчика, которого убил комод.