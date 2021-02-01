В США стриминговые сервисы Netflix, Hulu и Disney+ скрыли фильмы о биржевой торговле после того, как пользователи соцсети Reddit запустили флешмоб против инвестфондов.

Об этом пишет The Verge.

На выходных недоступными на стриминговых платформах оказались фильмы о трейдерах и биржевой торговле: "Уолл-Стрит", "Игра на понижение", "Волк с Уолл-Стрит" и "Бойлерная".

Это случилось после того, как в рамках биржевого флешмоба в соцсети Reddit трейдеры-любители скупили акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop, сильно упавшие в цене. Так они хотели проучить профессиональные инвестиционные хеджфонды, которые играли на понижение акций.

Эксперты называют ситуацию беспрецедентной и опасной для рынка. Из-за пандемии наблюдается приток на рынок частных инвестиций. И многие новые инвесторы имеют свои представления об этике торгов, которые идут вразрез с традициями рынка.

Напомним, в декабре 2020 года впервые в истории на бирже купили фьючерсы на воду.

Также мы писали о том, что в феврале прошлого года из-за коронавируса американские биржи закрылись с худшим результатом времен Великой рецессии.