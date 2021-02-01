В понедельник, 1 февраля, в театре Вахтангова в Москве проходит церемония прощания с российским актером Василием Лановым.

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".

Церемония проходит в театре Вахтангова, поскольку там актер прослужил более 60 лет. Похоронят Ланового на Новодевичьем кладбище.

Отметим, что Василий Лановой умер 28 января от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Ему было 87 лет.

"Страна" писала о том, чем запомнился один из самых красивых советских актеров Василий Лановой. Он сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

Также мы писали о причине смерти выдающегося актера Василия Ланового.