Церемония прощания с Лановым проходит 1 февраля. Фото:t.me/pdmnews

В понедельник, 1 февраля, в театре Вахтангова в Москве проходит церемония прощания с российским актером Василием Лановым. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем". 

Церемония проходит в театре Вахтангова, поскольку там актер прослужил более 60 лет. Похоронят Ланового на Новодевичьем кладбище. 

Отметим, что Василий Лановой умер 28 января от тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Ему было 87 лет.

В Москве прощаются с Лановым. Скриншот телеграм-канала Подъем

В Москве прощаются с Лановым. Скриншот телеграм-канала Подъем

В Москве прощаются с Лановым. Скриншот телеграм-канала Подъем

"Страна" писала о том, чем запомнился один из самых красивых советских актеров Василий Лановой. Он сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

Также мы писали о причине смерти выдающегося актера Василия Ланового.

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