В Украине, где за сутки обнаружили 2 030 новых зараженных Сovid-19, общее число случаев коронавируса 1 февраля достигло 1 221 485.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.

В Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки зафиксировали по 3 новых случая заражения. Всего в 17 регионах страны вчера обнаружили менее 100 новых пациентов.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 1 февраля:

Киев - 160 случаев;

Винницкая область - 79 случаев;

Волынская область - 59 случаев;

Днепропетровская область - 76 случаев;

Донецкая область - 62 случая;

Житомирская область - 102 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 87 случаев;

Ивано-Франковская область - 297 случаев;

Киевская область - 100 случаев;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 20 случаев;

Львовская область - 146 случаев;

Николаевская область - 152 случая;

Одесская область - 71 случай;

Полтавская область - 56 случаев;

Ровенская область - 27 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 85 случаев;

Харьковская область - 36 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черкасская область - 40 случаев;

Черновицкая область - 124 случая;

Черниговская область - 37 случаев.

Напомним, Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.

Также мы писали о том, что ВОЗ призывает развитые страны делиться с бедными вакциной от коронавируса.