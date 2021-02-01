В двух областях Украины за сутки обнаружили всего по 3 новых случая коронавируса. Статистика по регионам
В Украине, где за сутки обнаружили 2 030 новых зараженных Сovid-19, общее число случаев коронавируса 1 февраля достигло 1 221 485.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области (297), Киеве (160), Николаевской (152), Львовской (146) и Закарпатской (127) областях.
В Кировоградской и Хмельницкой областях за сутки зафиксировали по 3 новых случая заражения. Всего в 17 регионах страны вчера обнаружили менее 100 новых пациентов.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 1 февраля:
Киев - 160 случаев;
Винницкая область - 79 случаев;
Волынская область - 59 случаев;
Днепропетровская область - 76 случаев;
Донецкая область - 62 случая;
Житомирская область - 102 случая;
Закарпатская область - 127 случаев;
Запорожская область - 87 случаев;
Ивано-Франковская область - 297 случаев;
Киевская область - 100 случаев;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 20 случаев;
Львовская область - 146 случаев;
Николаевская область - 152 случая;
Одесская область - 71 случай;
Полтавская область - 56 случаев;
Ровенская область - 27 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 85 случаев;
Харьковская область - 36 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 3 случая;
Черкасская область - 40 случаев;
Черновицкая область - 124 случая;
Черниговская область - 37 случаев.
Напомним, Зеленский пообещал сделать вакцинацию украинцев от коронавируса бесплатной.
Также мы писали о том, что ВОЗ призывает развитые страны делиться с бедными вакциной от коронавируса.