В понедельник, 1 февраля, в Украине стартовала регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Она продолжится до 5 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 1 февраля и продолжится до 5 марта. Такой срок устанавливает календарный план подготовки и проведения ВНО-2021, утвержденный приказом МОН от 30.09.2020 №1210", - сообщили в ведомстве.

Те, кто пройдут регистрацию, 30 апреля смогут зайти на свои персональные информационные страницы и скачать на них приглашения-пропуска со временем и местом прохождения тестов.

Основная сессия внешнего независимого оценивания в 2021 году состоится по такому графику: 21 мая - химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня - физика, 10 июня - биология, 15 июня - география.

Напомним, Рада одобрила премии по 100 тысяч гривен за лучшие результаты ВНО.

Также мы писали о том, что мовный омбудсмен на 5 лет ошибся, анонсируя, что украинский язык станет обязательным на ВНО в 2025 году.