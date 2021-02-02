2 февраля 2021 - день, когда проявится упрямство. Фото: pixabay
2 февраля 2021 - день, когда проявится упрямство. Фото: pixabay

Сегодня 2 февраля, 21-й день убывающей Луны в знаке Весы, когда упорное продвижение вперед, несмотря на усталость и неохоту, может подарить стремительную карьеру или конфликты с соперниками.

При этом трое из двенадцати представителей зодиакального круга сегодня покажут свою несговорчивость. Это Раки, Весы и Водолеи. 

Рак (22 июня - 22 июля)

Ракам пора приучать себя меньше беспокоиться о деньгах, здоровье, личной жизни и статусе. Энергия сегодняшнего дня гармонизирует ваше внутреннее состояние только к вечеру. Постарайтесь быть уверенными в своих силах, но при этом избегайте упрямства, ведь часто вы можете затеять дело, которое словно гвоздем вбивается в вашу голову. Смотрите в оба и будьте гибкими. 

Весы (24 сентября - 23 октября) 

Сегодня Весы проявят себя интровертами и будут нуждаться во времени наедине с собой и своими мыслями. Для глубокого осмысления своей жизни этот метод подходит превосходно. Однако активность Венеры может уже к полудню не дать покоя - вам понадобиться всех победить, очаровать и порадовать. И это весьма противоречивый период, потому что для успеха в работе вам нужны полярные эмоции: усидчивость, терпение и концентрация на сути происходящего.

Водолей (21 января - 20 февраля) 

Покровитель 2021 года Бык может с неприязнью относиться к излишней активности Водолеев. Вам понадобится сдерживать свои энергичные проявления. Особенно дома, где вы забываете на время выключать кнопку "Я - руководитель". Если захочется резких перемен, не надо кардинально разворачивать свою жизнь. Дождитесь начала лета и то, чего вам так не хватало, войдет в вашу жизнь легко и непринужденно. 

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И гороскоп о том, где лучше черпать энергию разным знакам Зодиака.

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