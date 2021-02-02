2 февраля на календаре неофициальных дет - День сурка. Изначально его отмечали только в США и Канаде, но позже традиция добралась и до Европы. В последние годы встречают его и в Украине.

Собрали ответы на пять вопросов об этом празднике.

1. Как по суркам предсказывали погоду

В День сурка предсказывали, когда придет весна. Для этого наблюдали за поведением сурков и их тенью.

Считалось, что, если сурок появится из норы в пасмурный день и не увидит своей тени - значит зиме скоро конец, а весна будет ранней.

Если же сурок увидит свою тень - испугается и спрячется в нору. Значит в ближайшее время весны не жди.

Постепенно традиция, когда собирались и наблюдали за норой сурка переросла в праздник с ярмаркой, угощениями и забавами, пока группы людей наблюдали за поведением сурков-метеорологов.

2. Как связаны День Сурка и Сретение Господне

День сурка в США начали отмечать в конце 19 века в Пенсильвании. Там начали наблюдать за поведением сурка по кличке Фил, превратив это в народное действо.

Дата не зря появилась именно 2 февраля, поскольку она связана со Сретением Господним. Западные христиане празднуют его в этот день (восточные - 15 февраля - Ред.).

На Сретение издавна считали, что в этот день зима встречается с весной и по погоде судили, ждать ли скорого потепления или морозы и снег пока не думают отступать.

3. Как отмечают День Сурка в Украине

В Украине также следят за поведением сурка в этот день. Самые знаменитые сурки, Тимка и Маруся, живут в Харькове и Львове.

Харьковский сурок Тимка

Тимка - на биологической станции Харьковского национального университета. Маруся - в городском детском эколого-натуралистическом центре.

4. Почему День сурка стал обозначать рутинные повторяющиеся события

У выражения "День сурка" есть еще один смысл. Так говорят о рутинных повторяющихся изо дня в день событиях, из потока которых трудно вырваться.

Дополнительный смысл и популярность День сурка получил после выхода одноименного фильма с Биллом Мюреем в главной роли. Он сыграл тележурналиста, который каждый год приезжает в Пенсильванию, чтобы осветить мероприятия на родине сурка Фила. Однако что-то пошло не так и время о становилось. И теперь каждый день у героя - 2 февраля.

5. Какие открытки можно сегодня отправить

День Сурка - повод, чтобы напомнить о себе забавной открыткой и пожелать весны и интересных событий.