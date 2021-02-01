Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что при новом президенте США Джо Байдене Вашингтон окажет Киеву помощь в разрешении ситуации с Крымом и Донбассом. Также Зеленский считает, что если Байден называет приоритетным установление безопасности, то он должен быть заинтересован во вступлении Украины в НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью каналу HBO, как сообщает Голос Америки.

"Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжит беспокоиться и работать ради безопасности в Европе", - сказал Зеленский.

По его словам, безопасность в Европе является для Украины одним из приоритетов, поскольку это касается и ее.

"На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и, в частности, президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации", - заявил Владимир Зеленский.

При этом, отвечая на вопрос о том, что бы Украине хотелось получить от США, Зеленский упомянул членство в НАТО.

"Мы благодарны за все. Но если Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО... Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?" - сказал президент Украины.

Напомним, ранее "Страна" уже публиковала главные заявления Зеленского в интервью HBO.

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