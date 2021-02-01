Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в Киеве форума "Украина 30", в рамках которого будут подниматься темы борьбы с коронавирусом и вакцинации, а также многие другие.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава государства.

"Понятно, что Сovid, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу - свободу путешествовать, общаться и обнимать родных? Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета - непростая задача для каждой страны, в частности для Украины", - написал Зеленский.

По его словам, Всеукраинский форум, на котором будут обсуждаться эти, а также другие темы, будет проходить в Киеве 8-10 февраля. На интересующие общественность вопросы будут отвечать чиновники и эксперты.

"Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога. С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей. А что вас волнует в этой теме?" - написал президент.

Напомним, в интервью HBO Зеленский рассказал, как он злится на Трампа.

Также мы писали о том, что Зеленский рассказал, будет ли вакцинация в Украине принудительной.