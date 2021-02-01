Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал прививку от коронавируса два месяца назад. Ему ввели одну из российских вакцин против Covid-19.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я провакцинировался уже месяца два назад. Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", - сказал Медведев.

По его мнению, все российские вакцины эффективны и дееспособны, но для выбора препарата обязательна консультация с врачом.

"Здесь ведь вопрос в чем? Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин", - заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, у него никаких последствий после прививки не наблюдалось.

Напомним, вице-президент Аргентины привилась от коронавируса российским "Спутником V".

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