Дмитрий Медведев сделал прививку от коронавируса два месяца назад, но не говорит какой
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал прививку от коронавируса два месяца назад. Ему ввели одну из российских вакцин против Covid-19.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я провакцинировался уже месяца два назад. Одной из российских вакцин. Почему я именно так говорю? Чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой", - сказал Медведев.
По его мнению, все российские вакцины эффективны и дееспособны, но для выбора препарата обязательна консультация с врачом.
"Здесь ведь вопрос в чем? Вакцинация - это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм. Это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит - как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, - и от целого ряда других причин", - заявил Дмитрий Медведев.
По его словам, у него никаких последствий после прививки не наблюдалось.
Напомним, вице-президент Аргентины привилась от коронавируса российским "Спутником V".
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