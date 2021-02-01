По состоянию на утро понедельника, 1 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось всего на 2 030 человек.

Напомним, что вчера, 31 января, в стране был выявлено 3 177 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения снизилось на 1 147 человек.

О новых жертвах Covid-19 рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 221 485 человек. Выздоровели за последние сутки 5 131 человек (с начала эпидемии - 1 023 915 человек - Ред.). Умер за сутки 61 пациент (с начала эпидемии - 22 768 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 103 человека. Среди новых зараженных 71 ребенок и 65 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве ( 160 человек), Ивано-Франковской области (297), Николаевской области (152), Львовской области (146) и Закарпатской области (127).

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал как Украину поставили в конец очереди по вакцинам.

Также мы рассказывали, что Билл Гейтс прокомментировал слухи о своей причастности к пандемии коронавируса.