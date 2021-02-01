В США, на канале HBO, в программе Axios вышло большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он рассказал и о своем знаменитом телефонном разговоре с Дональдом Трампом, после которого против президента США начали процедуру импичмента.

"К сожалению, для многих американцев, когда они слышат ваше имя, то вспоминают тот телефонный звонок с Дональдом Трампом. И его импичмент", - напомнил президенту журналист Джонатан Свон.

"Честно говоря, когда я видел свое имя на страницах тех или иных медиа, и читал, что Трамп давил - это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины. Мы может и меньше Соединенных Штатов, но мы независимое государство. Мы доказали это России, когда удержали нашу территорию. Мы продолжаем доказывать, что мы независимая страна. Вот почему он (Трамп - Ред.) не давил на меня. Я бы так никогда не сказал.

Неприятность одна была. Я еще этого не рассказывал. Когда опубликовали наш разговор - я считаю это неправильным - публиковала это не Украина. Я бы никогда не позволил такому произойти. Я считаю, неважно, о чем мы говорили. Это был первый серьезный разговор между президентами, стратегическими партнерами. И никто не имел права делать эти вещи публичными. Да, мы не принадлежим сами себе, поскольку нас избрал народ. Но я полагаю, что этого просто не должно было произойти. Это неправильно", - сказал Зеленский.

"Я вижу, вы рассержены на Трампа? Есть немного?", - спросил журналист.

Давая как бы понять, что рассержен на Трампа "не немного".

"Вы наверное подумали: что, во имя господа, тут происходит?", - Джонатан Свон попытался все-таки вызвать Зеленского на прямую критику Трампа.

"Джонатан, честно, я это вижу иначе. Для меня самое важное - это сохранить наши отношения, что мы поддерживает друг друга как страны", - ушел от ответа президент.

Видео: HBO

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