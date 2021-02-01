Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американскому каналу HBO в котором ответил на вопросы по поводу скандала вокруг "Мотор Сичи", коснулся проблемы вакцинации и высказал свое отношение по поводу громкого штурма Капитолия.

"Я был шокирован. Я не мог представить себе, что нечто подобное возможно в США. Я считаю, что это был сильный удар по демократии в Соединенных Штатах. Мы привыкли считать, что в Соединенных Штатах есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно, без войн и революций, власть переходит от одного президента к другому. Мы видели это в Украине, мы пережили две революции. Мы понимали, что такое может произойти в мире... Но что бы это могло произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал. И это говорит о том, что не все идеально.

Я помню, что был молодым человеком, и весь мир следил за тем, что происходило 11 сентября. Мы все это помним, что был какой-то ужас. Мы смотрели, верили и не верили одновременно. В США всегда был такой высокий уровень безопасности, и никто не мог себе представить, что такое может быть", - ответил Зеленский.

"Кажется, вы сильно волновались, глядя на это", - журналист снова повернул беседу на события в Капитолии.

"Я очень волновался. Я не хотел, чтобы вы устроили переворот со стрельбой и, Боже сохрани, потерей жизней. После такого миру было бы очень трудно рассматривать Соединенные Штаты как символ демократии в мире", - ответил Зеленский.

Видео: HBO

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны имена спонсоров штурма Капитолия.