Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью американскому каналу HBO в котором ответил не только на актуальные вопросы по поводу скандала вокруг "Мотор Сичи", но и коснулся проблемы вакцинации.

"Есть несколько эмоций о глобальной вакцинации. То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира подтвердилось условиями вакцинации. Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину, в отличие от других стран. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Владимир Зеленский.

Видео: HBO

Ранее "Страна" сообщала, что ученые назвали две вакцины, которые хуже защищают от африканского штамма коронавируса.