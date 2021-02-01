В США, на канале HBO, в программе Axios вышло большое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в котором он в частности, прокомментировал последний скандал вокруг китайских инвесторов концерна "Мотор Сич".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает Китай серьезной геополитической угрозой, хотя еще пару дней назад он ввел санкции против китайских инвесторов "Мотор Сичи". Ранее такие санкции ввели и США.

"Я не могу с этим согласиться, потому что в Украине мы этого не чувствуем. Мы знаем, что в Украине есть инвесторы из США, но в то же время у нас есть инвесторы из Китая. Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, бизнес, конкретная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут присутствовать в нашей стране", - заявил президент.

Также Владимимр Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или кому-нибудь другому стать владельцем контрольного пакета акций "Мотор Сич" (не продавать ее китайцам требуют от Украины американцы).

"Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь, но при моем президентстве точно нет", - пообещал Зеленский.

Несмотря на это заверение по "Мотор Сичи", американские журналисты предположили, что позиция Зеленского, что Китай не угроза "может вызвать трения с Байденом и Конгрессом".

"Комментарии Зеленского противоречат позиции обеих основных политических партий (республиканцев и демократов - Ред.) по вопросам национальной безопасности США, которые пытаются сплотить союзников, чтобы противостоять угрозе Коммунистической партии Китая", - говорится на сайте программы.

Подробнее о том, что заявил Зеленский в интервью HBO читайте в нашем материале.

Видео: HBO

Ранее "Страна" в материале "Оплата злом на добро" выяснила почему Зе ввел санкции против китайских владельцев "Мотор Сичи" и как ответит Китай.