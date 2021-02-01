В США продолжается выяснение причин и обстоятельств штурма Капитолия, который произошел 6 января. В ходе собственного журналистского расследования, газета The Wall Street Journal выяснила имена спонсоров митинга, после которого и начался штурм здания.

Спонсорами митинга сторонников Дональда Трампа, который проиграл выборы президента США, стали известные приверженцы теории заговоров и доноры Республиканской партии.

Одним из них стал Алекс Джонс, известный в США радиоведущий. Его страницы в соцсетях уже заблокированы из-за распространения дезинформации.

Сначала Джонс хотел заплатить 50 000 долларов организаторам за возможность ему выступить на митинге. Однако благодаря Джули Дженкинс Фанчелли, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, эта сумма выросла до 300 000 долларов.

В общем, бюджет митинга составлял 500 000 долларов.

Фанчелли и раньше делала щедрые взносы на счет Республиканской партии. Только за время избирательной кампании она пожертвовала почти один миллион долларов.

В издании отмечают, что вклад Джонса потратили на мероприятие, которое состоялось 5 января, то есть за день до захвата Капитолия. Хотя очевидцы указывают, что тот все таки присутствовал на митинге 6 января и призвал участников быть мирными и принять участие в другом митинге. К организации которого оказалась причастна финансистка Кэролин Рен, которая связана с Фанчелли. Также известно, что Рен помогала в организации и других мероприятий в поддержку Трампа, которые происходили 6 января.

Ранее "Страна" сообщала, что штурмовавший Капитолий "рогатый монстр" даст показания против Трампа.