В Мьянме (бывшая Бирма - Ред.) произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на ведущие мировые агентства.

Диктор на телеканале Myawaddy TV, принадлежащем военным, объяснил захват власти неспособностью правительства Мьянмы должным образом отреагировать на заявления военных о фальсификациях на прошедших в ноябре выборах.

По информации агентства Синьхуа, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн в результате госпереворота получил всю государственную власть в стране. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Мьинт Шве.

Ранее сообщалось, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи и другие высокопоставленные правительственные деятели были задержаны военными. Associated Press уточняет, что задержан также президент страны Вин Мьин.

По сообщению агентства, в столице Мьянмы - Нейпьидо - не работает интернет и телефонная связь.

Власти США выразили обеспокоенность в связи с задержанием Аун Сан Су Чжи и других чиновников в Мьянме. Как заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон выступает против любых попыток изменить исход недавних выборов в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что врачи без границ подсчитали сколько тысяч рохинджа убиты в Мьянме.

Так же мы рассказывали, что в Киеве прошла акция в поддержку мусульман в Мьянме, приехал муж Джамалы.