Более 800 российских военнослужащих и около 200 единиц военной техники принимают участие в учениях, проводимых 20-й общевойсковой армией Западного военного округа.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Учения предполагают, что условный противник смог незаметно обойти основные части общевойсковой группировки войск в Воронежской области.

Главная цель учений - проверить готовность подразделений к отражению скрытой атаки "противника" и принятию решений для уничтожения превосходящих сил, отмечается в сообщении.

20-ая общевойсковая армия считается одним из крупнейших объединений Вооруженных сил РФ. Штаб армии расположен в Воронеже, недалеко от границы с Украиной.

Напомним, недавно Рада одобрила допуск в Украину иностранных войск.

Также мы писали, что США, Япония и Франция проведут совместные учения в 2021 году.