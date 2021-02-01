В сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции 17 января.

Предположительно, кадры сняты с капитанского мостика. На них видна носовая часть судна, которая буквально на глазах ломается после мощного удара крупной волны.

После этого на видео слышна нецензурная речь и приказ надеть гидрокостюмы. Также слышна фраза "Mayday, Mayday (сигнал бедствия - Ред.)! Мое судно переломлено! Мое судно! Mayday! Arvin! Arvin!". После этого продолжились крики и призывы к экипажу надеть спасательные костюмы и уходить с корабля.

Напомним, что судно затонуло у турецкого побережья в воскресенье, 17 января. Судовладельцем корабля оказалась украинская компания Arvin Shipping LTD. Согласно последним данным, на борту находились 12 членов экипажа. Двое из них граждане России, остальные - украинцы. В происшествии выжили только шесть человек - пятеро украинцев и один россиянин.

"Страна" в материале "Эти корыта надо сдать в металлолом" выяснила детали этой трагедии.