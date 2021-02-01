В поселке Березна в Черниговской области водитель наехал на двух женщин и скрылся. В результате ДТП беременная женщина погибла на месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Так, 28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о ДТП неподалеку от АЗС в поселке Березна Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

В результате аварии 32-летняя беременная женщина погибла на месте. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи потерпевшая отказалась от госпитализации.

После ДТП водитель скрывался с места происшествия, оставив автомобиль.

Полиции удалось установить местонахождение водителя микроавтобуса.

"Только что следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Черниговской области задержал мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Следствие расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель.

Ранее полиция сообщила первые подробности лобового столкновения двух Renault под Киевом, где погиб гражданин Турции.