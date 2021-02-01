В ДТП под Черниговом погибла беременная. Фото: Полиция

В поселке Березна в Черниговской области водитель наехал на двух женщин и скрылся. В результате ДТП беременная женщина погибла на месте. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. 

Так, 28 января около 19 часов в полицию поступило сообщение о ДТП неподалеку от АЗС в поселке Березна Черниговского района. 40-летний местный житель за рулем автомобиля "Опель Виваро" наехал на двух женщин, которые двигались на велосипедах в попутном направлении.

Фото полиции с места ДТП

В результате аварии 32-летняя беременная женщина погибла на месте. Вторая местная жительница получила телесные повреждения. После оказания медицинской помощи потерпевшая отказалась от госпитализации.

Фото полиции с места ДТП

После ДТП водитель скрывался с места происшествия, оставив автомобиль. 

Полиции удалось установить местонахождение водителя микроавтобуса. 

"Только что следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта ГУНП в Черниговской области задержал мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении. 

Задержанный водитель. Фото: полиция

Следствие расследует производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, недавно под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель.

Ранее полиция сообщила первые подробности лобового столкновения двух Renault под Киевом, где погиб гражданин Турции.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.