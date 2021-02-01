Лечащий врач певицы Юлии Началовой Василий Шуров рассказал о причине смерти звезды.

Об этом он рассказал "Московскому комсомольцу".

Так, артистка до последнего отказывалась от операции на ноге, пораженной гангреной, что ы результате привело к смерти. По его словам, певица из-за подагры привыкла терпеть боли.

"Перетерпела в итоге гангрену до стадии "всасывания" в кровь, вот и все. Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты все же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис", — сообщил специалист.

Также врач добавил, что все началось с раны на пальце ноги. По его словам, надо было убрать участок некроза. Но убедить Началову в том, что промедление смертельно опасно, он не смог. "Это была девочка, которая хотела ходить только на каблучках", — сказал он.

Напомним, Юлия Началова скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет.

Началова получила известность в 1990-е годы, ее дискография насчитывает восемь альбомов, последняя пластинка вышла в 2013 году.

Ранее подруга рассказала, как дочь поддержала смертельно больную певицу Началову.