Патрульная полиция Украины обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на личном транспорте в связи со снегопадом и гололедом, которые ожидаются уже завтра, 1 февраля.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей.

"Обращаемся ко всем гражданам с просьбой по возможности воздержаться от передвижения на личном транспорте, а перевозчиков просим при осуществлении маршрутов учитывать работу снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что по прогнозу синоптиков 1 февраля в большинстве центральных областей, а также ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, днем ​​в большинстве северных областей ожидается значительный снег и мокрый снег. Завтра днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях гололед, налипание мокрого снега. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица. На остальной территории страны также будут осадки.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что "Укравтодор" задействовал больше тысячи единиц техники для ликвидации последствий непогоды.