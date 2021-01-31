В Донецк поступила первая партия российской вакцины от коронавируса. Вакцинация начнется в понедельник.

Об этом сообщает Россотрудничество в воскресенье, 31 января.

Как рассказал корреспондент ВГТРК в Донецке Андрей Руденко, сначала вакцину получат медики, потом социальные работники и те, кого работа обязывает часто и много контактировать с людьми.

"Первая партия российской вакцины – всего три тысячи доз, но руководство республики уверяет, что вакцину получат все желающие – поставки будут регулярными", - отметил журналист.

Сообщается, что на конец прошлой недели, количество больных коронавирусом в "ДНР" не превышало 21 тыс. человек. Как рассказал российский журналист, ситуацию удалось удержать под контролем благодаря закрытию границ "республики" и оперативной изоляции заболевших.

Ведомство отмечает, что в понедельник в Донецке начнут работать десять специально оборудованных пунктов для вакцинации. Вскоре аналогичные кабинеты должны появиться и в "ЛНР".

Напомним, ранее "Страна" писала, что в Донецке к концу января начнут вакцинацию российским "Cпутником V".

Также сообщалось, что в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer. Зеленский раньше обещал миллион.