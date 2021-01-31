Основатель корпорации Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс снова опроверг информацию о якобы его причастности к пандемии коронавируса. Он заявил, что распространение недостоверных слухов может продлить распространение инфекции.

Об этом он заявил в интервью изданию Suddeutsche Zeitung.



"Это большой вызов, когда люди ищут простых решений. Они задаются вопросом, не стоит ли кто-то за пандемией", - сказал Гейтс.

Он также добавил, что его фонд ранее сталкивался с недоверием людей к вакцине.



"Во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан или Нигерия, ходили слухи о вакцине, что она не безопасная и приводит к бесплодию у женщин", - заявил основатель Microsoft.



По его словам, для борьбы с подобными заблуждениями стоит обратиться к влиятельным людям, представителям общества или религиозным лидерам с большим авторитетом. По его мнению, только они способны объяснить преимущества вакцины населению.

Напомним, с самого начала пандемии в мире распространялись теории о возможной причастности миллиардера к пандемии коронавируса. Некоторые пользователи соцсетей писали, что Гейтс якобы чипирует население планеты путем вакцинации от коронавируса для глобальной слежки. В теории заговора вокруг заинтересованности Гейтса в пандемии ранее разбиралась "Страна".



Тем временем в Перу апелляционный суд провинций Чинча и Писко обвинил в намеренном создании мировой пандемии коронавируса основателя Microsoft Билла Гейтса, миллиардера Джорджа Сороса и семью долларовых миллиардеров Рокфеллеров.