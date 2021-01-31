Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о двух сценариях в случае повторного заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил в Instagram.

По словам медика, во второй раз реакция организма на коронавирус будет зависеть от наличия антител.

"Если встреча с вирусом произошла, когда в крови сохранились циркулирующие активные антитела, то, скорее всего, болезнь не разовьется вообще", - отметил медик.

При отсутствии активной циркуляции антител, когда остаются только клетки памяти, организму понадобится время, чтобы распознать патоген. В то же время при таком раскладе антитела появятся быстрее, чем в первый раз, а сама болезнь будет протекать намного легче.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил, почему умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах.

Также мы писали, что доктор Комаровский посоветовал украинцам гулять, несмотря ни на что.