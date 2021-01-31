Жена принца Гарри убрала свое имя Рейчел Меган Маркл из свидетельства о рождении ее сына Арчи. Британские СМИ усмотрели в этом дань уважения покойной принцессе Диане.

Об этом пишет таблоид The Sun.

В распоряжении журналистов оказалась копия свидетельства о рождении сына Меган Маркл Арчи. Теперь в графе "мать" там осталось только "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

"Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как проявление пренебрежения к герцогам Кембриджским, включившим имена Кейт в свидетельства ее детей. Это также можно рассматривать как то, что Гарри объединяет свою жену с мамой Ди, которая всегда использовала "Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская", - говорится в материале.

В свою очередь британская писательница Колин Кэмпбелл отметила, что это очень необычно и вызывает всевозможные вопросы о том, о чем думала герцогиня Сассекская в тот момент.

Напомним, недавно стало известно, что Гарри и Меган Маркл отказались от социальных сетей, таких как Instagram, Twitter и Facebook, после волны оскорбительных комментариев.

Ранее журналисты сообщали, что Меган поссорилась с Гарри и уехала от него в Мексику.