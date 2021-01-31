В итальянском государственном агентстве по лекарствам (AIFA) не рекомендуют прививаться вакциной от коронавируса производства британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.

Об этом говорится в сообщении AIFA.

В ведомстве заявили, что для вакцинации этой возрастной группы пока не хватает данных клинических исследований. Свою позицию агентство аргументировало тем, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о влиянии вакцины на пожилых лиц.

В то же время вакцина рекомендована для применения в Италии людям в возрасте от 18 до 55 лет.

В соответствии с этим, возрастную группу старше 55 рекомендуется прививать вакциной производителей Pfizer / BioNTech и Moderna. Что касается вакцины AstraZeneca, окончательная оценка будет предоставлена ​​только после завершения текущих клинических испытаний.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.

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