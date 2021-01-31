В Италии не рекомендуют прививаться вакциной AstraZeneca людям старше 55 лет
В итальянском государственном агентстве по лекарствам (AIFA) не рекомендуют прививаться вакциной от коронавируса производства британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.
Об этом говорится в сообщении AIFA.
В ведомстве заявили, что для вакцинации этой возрастной группы пока не хватает данных клинических исследований. Свою позицию агентство аргументировало тем, что AstraZeneca предоставила недостаточно информации о влиянии вакцины на пожилых лиц.
В то же время вакцина рекомендована для применения в Италии людям в возрасте от 18 до 55 лет.
В соответствии с этим, возрастную группу старше 55 рекомендуется прививать вакциной производителей Pfizer / BioNTech и Moderna. Что касается вакцины AstraZeneca, окончательная оценка будет предоставлена только после завершения текущих клинических испытаний.
Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что страна получит до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca.
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