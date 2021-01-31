Во время протестов сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которое прошли в России в воскресенье, 31 января, сотрудники ОМОНа задержали мужчину в костюме Бэтмена.

Соответствующее фото опубликовал Телеграм-канал "Пул №3".

Так, на снимке двое сотрудников российского спецназа ведут под руки мужчину, который одет в костюм супергероя Бэтмена.

Напомним, в России продолжаются протесты после задержания оппозиционера Алексея Навального, которого по прибытию из Германии задержали прямо в аэропорту. Сейчас он находится в СИЗО, ожидая решения суда, который может заменить его условный срок на реальный.

Протесты против ареста политика начали на прошлой неделе, когда массовые акции прошил во многих городах.

"Страна" подробно писала о том, как сегодня прошли митинги за Навального в Москве.