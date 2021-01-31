По состоянию на вечер воскресенья, 31 января, на украинских дорогах нет заторов. Для обеспечения движения во время ухудшения погоды "Укравтодор" задействует более тысячи единиц техники.

Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 19 часов 31 января наблюдается местами небольшой снег в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях. По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, для обеспечения проезда и расчистки дорог от снега привлечены 1 562 сотрудника "Укравтодора" и 1 172 единиц техники.

"Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 1,2 тыс. ед. автотранспортных средств (из них 32 кареты скорой медицинской помощи, 30 автобусов), оказана помощь более 2,2 тыс. лиц (из них 3 роженицы), распилено и убрано 103 поваленных дерева, расчищено от снега 910 км дорожного покрытия. От ГСЧС привлекалось 1,4 тыс. человек личного состава и 457 единиц техники", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие двое суток в Украине ожидается снег и мокрый снег, на юге с дождем, временами возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

1 февраля в центральном регионе, в Одесской Николаевской и Харьковской областях ожидается существенный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед. В течение 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

"На дорогах, кроме юга, гололедица", - добавили спасатели.

1-2 февраля ожидается снижение температуры ночью до 4-10 градусов мороза, в северной части до 13 мороза, днем до 0-6 мороза, на юге и востоке температура ощутимо не изменится - ночью около 0 °, днем 2-8 ° тепла.

По данным синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 1 февраля, в Украину придет циклон, который принесет осадки в ряд регионов страны.

Ранее мы писали, что 1 февраля в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.