На днях чиновник Гостелерадио разразился откровениями о том, на каком основании он запрещает книги, ввозимые из России.

Как оказалось - украинские цензоры на свое личное усмотрение решают, какие книги - пропаганда, а какие нет. Так, в страну, по сути, запрещено ввозить книги Бориса Акунина - от любых издательств - и некоторые издания культового романа киевлянина Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Но не только их.

"Страна" разобрала признания главы управления разрешительной процедуры Гостелерадио и реакцию на них.

Запретили викингов и русских богатырей

В недавнем интервью чиновник Гостелерадио Сергей Олейник рассказал, что ко ввозу в Украину запрещены изданные в России книги "Мастер и Маргарита" Булгакова, книги Бориса Акунина об Эрасте Фандорине и некоторые другие.

Всего речь о цифре в полтора миллиона экземпляров этих и других авторов. В отдельных случаях - речь вообще не об этих романах, а о конкретных изданиях. Но нередко запрещают и целые литературные произведения.

Среди запрещенных "доминируют книжки не антиукраинского содержания, а содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора", признается чиновник.

Так, в предисловии к "Мастеру" украинские цензоры нашли упоминание актеров, которые "составляют угрозу национальной безопасности".

"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" упоминаются представители российского кино, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - пояснил Олейник.

Каким образом их упоминание угрожает национальной безопасности - он не поясняет. А с книжками Акунина объяснение и совсем скандальное.

Фандорин, по мнению Олейника, выглядит недостаточно "плохо" для представителя российских силовых структур.

"В качестве примера могу привести написанную им серию детективов про Эраста Фандорина, в которой российский силовик появился в образе не кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. И все описанные события происходили примерно в то же время, когда Московия вырезала черкесский народ", - заявил Олейник.

Понятно, что буква закона ничего такого запрещать не может. И слова чиновника - его личные цензурные трактовки, на основании которых он принимает решение о запрете целого литературного произведения (и даже не отдельных его изданий).

Гостелерадио также запретило ко ввозу все книги Акунина об истории России - "эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами. И вообще в творчестве Григория Шалвовича (настоящее имя Акунина - Ред.) был период, когда он смотрел на историю "тюрьмы народов" через розовые очки".

Имеет ли право чиновник трактовать, что является историческим мифом, а что нет - вопрос риторический. Как и то, через какие очки автору смотреть на предмет своего литературного творчества. При этом, что примечательно, сам Акунин является яростным критиком политики Путина, в том числе и в отношении Украины.

Есть еще примеры. Например, книгу писательницы Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи" не пустили в Украину из-за эпиграфа: "О России с любовью". Где в украинском законодательстве сказано, что Россию нельзя любить - вопрос открытый.

Эта фраза, считает Олейник, "звучит как издевательство над украинцами, особенно в свете сообщений о боевых потерях от российского оружия на востоке нашей страны".

Несколько изданий запретили ко ввозу из-за ссылок на страницы издательств Вконтакте или на Яндексе (какими нормами закона это запрещено?). А книжку "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" не пропустили, потому что богатыри названы русскими.

"Комитет не признал российского происхождения украинских фольклорных героев включая Илью Муромца, которого имперская пропаганда лишь во второй половине 19 века прописала в "русском граде Муроме", - откровенничает Олейник.

Книгу Оливера Стоуна "Нерассказанная история США" запретили к ввозу из-за якобы содержащихся там "мифов об украинском освободительном движении".

И вот еще прекрасное: запрет пал на книгу американского историка и писателя, выпускника Кембриджа Джона Хейвуда "Люди Севера. История викингов".

"Автор трактует историю Киевской Руси с позиции политически ангажированной современной российской историографии. Например, Киевскую Русь называет Россией, а киевских князей - российскими", - объяснил Олийнык.

То есть мы имеем дело с открытой, запрещенной по конституции страны цензурой.

Чиновник считает себя вправе решить, где исторический миф, а где правда (кстати, где в законах запрещена публикация мифов об истории?). То есть Олейник прямо говорит, что его работа - искать "зраду" в книгах на свое собственное усмотрение. И даже указывает писателям, как они должны конструировать героев (как в случае с Акуниным).

Но самое скандальное заявление Олейника - это обвинение всех российских книг в пропаганде "русского мира".

"Абсолютно каждая российская книга в большей или меньшей степени является носителем идеологии "русского мира". Потому хорошая книга, на которой указано, что она издана в России, невольно вызывает положительные ассоциации с государством-агрессором", - говорит он.

То есть в Гостелерадио прямо говорят, что запрещают хорошие книги из России, чтобы люди не думали хорошо о самой России.

"Отправьте этого персонажа работать в очистку"

Откровенное интервью уже комментируют в соцсетях.

Юрист Елена Лукаш назвала Олейника "швондеризатором" - от имени персонажа Булгакова Швондера, который символизировал необразованный революционный актив, дорвавшийся до власти и "кошмарящий" всех, кто лучше их.

Юрист Андрей Портнов тоже проводит параллели между чиновниками Гостелерадио и шариковщиной, описанной у Булгакова.

"Вопрос только к Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Ну, вот как можно было так тонко и отчётливо предугадать создание через десятки лет точно такого же подотдела очистки вместе со Швондером, Шариковым, полуразвитыми бродячими тунеядцами и ещё и в сопровождении "Суровые годы уходят"?!".

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский предположил, что цензоры из Гостелерадио ошиблись эпохой и вообразили себя комиссарами времен революции.

"Объясните кто-нибудь тупому руководству госкомтелерадио, что никому не интересно, по какой надуманной причине они запрещают ввоз Булгакова.

Киевлянина, в отличие он набранных по затеряным хуторам запрещателей.

Интересует резолютивная часть, Булгаков запрещен, всё.

Точно так же дегенеративно выглядит аргумент- в книгах запрещённого к ввозу Акунина рисуется положительный образ царской охранки.

Идиотов реально забросило на сто лет назад, и они таки возомнили себя комиссарами, искореняющими царизм.

Имен не называю сознательно, ни я , ни вы, их всё равно не запомним.

Шариков 1, Шариков 2, Шариков 3, нахрен кому их имена сдались".

Он также обратился к своей политсиле "Слуга народа" и призвал убрать этого чиновника из власти.

"Вся эта госкомтелешариковщина ложиться полностью на власть.

Ибо объяснить гражданам, что мы приняли законы о земле, отжиме банков, импичменте, отмене неприкосновенности, реформе СБУ и админреформе с референдумом, а вышвырнуть какое то мелкое позорное чучело не можем, невозможно.

Жалко, нелепо и смешно, так бы я оценивал попытку объяснить.

Вариант с не объяснять - ещё хуже".

Нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Олег Волошин назвал политику Гостелерадио в отношении заряда книг "глупостью безмерной".

"Некоторые взялись доказывать, что упоминание (!) в предисловии (!) российского актёра, сыгравшего в экранизации "Мастера и Маргарита" достаточное основание для запрета на ввоз книги. То есть даже если считать, что фраза "Крым - наш", публично сказанная Басилашвили или Олейниковым, не в гипертрофированной фантазии ура-патриотов, а в реальности нанесла вред Украине, все равно натянутый аргумент не работает, ведь упомянут он без этой цитаты.

Или здесь анафеме подвергнуто само имя артиста, как Троцкого в сталинском СССР или Маркса в Третьем Рейхе, что прочтение его украинцами в этом предисловии даст повод для падения нравов?

Тогда нужно развить подход и сажать в тюрьму всех политиков, упоминающих Путина. Сразу бы сильно поредел патриотический лагерь: у них там без этого имени и три фразы в текст обычно не склеиваются", - написал Олег Волошин на своей странице в ФБ.

Политический обозреватель Юрий Молчанов нашел причины запрета Булгакова.

"Михаил Афанасьевич Булгаков, один из очень немногих авторов сравнил революцию с "гибелью самого дорогого в жизни, гибелью любви".

Сложно не согласиться. Даже по прошествии ста лет.

Из гигантского кратера извергаются гигатонны ненависти, яда и желчи. Всех ко всем.

Проклятия, стенания и скрежет зубов.

Лексикон "разрушить, запретить, убить, посадить, снести, закрыть, забрать, наказать, избить", напрочь выдавил термины "создать, родить, построить, вырасти, разрешить, помочь".

А вы удивляетесь, почему новое украинское чучхе Булгакова запрещает".

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова пишет, что украинские цензоры переплюнули советских.

"Четвертый год наблюдаю, как бдительный Госкомитет телевидения и радиовещания Украины, в лучших традициях Главлита при Наркомпросвещения СССР, отлавливает враждебную литературу и решительно охраняет от нее умы наших читателей.

На днях они превзошли сами себя. Под раздачу попал великий киевлянин Михаил Булгаков и его великолепный роман, принесший мировую известность – "Мастер и Маргарита".

Произведение с непростой судьбой. Автор писал его почти 12 лет, до последних дней своей жизни. Когда из-за слабого зрения он потерял возможность писать сам, надиктовывал свои очередные правки жене. До самой смерти.

Оттачивал обороты, тщательно выверял сюжетную линию.

В результате получилось очень знаковое и символичное произведение, сложное, наполненное глубоким философским смыслом, разбираемое впоследствии на многочисленные цитаты. Культовая книга, к которой читатель возвращается ни один раз в жизни как к неоконченному роману - оказалась настолько глубокой, что первая в СССР, даже урезанная публикация "Мастера и маргариты" увидела свет спустя 26 лет после смерти Автора.

Оценка цензоров от советского Главлита была суровой – "Внеклассовые категории, мракобесие, больная фантазия…". После этого последовало Постановление ЦК КПСС с грифом "строго секретно" с предписанием выпускать произведения Булгакова исключительно ограниченными тиражами с "вступительными статьями и комментариями, дающими марксистско-ленинскую оценку творчества.

Но наш Госкомтелерадио решил переплюнуть своих советских "папердников", и вовсе запретил книгу.

За три месяца до 120-летия со дня рождения Булгакова.

Руками мелких клерков из бюрократической конторы под названием Госкомтелерадио – бессмысленной и бесполезной, которая за три десятилетия не сподобилась организовать сколь-нибудь успешный теле- или радиопродукт, но преуспевшая в бойне с книжками.

Логика запрета - "У передмові до книги Міхаіла Булгакова "Мастер и Маргарита" згадуються представники російського кіно, які за публічну підтримку військової інтервенції в Україну внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці." В предисловии... упоминаются артисты роскино. Фломастером надо было позакрашивать! Или обязать импортера за свой счет распечатать и вложить в каждую книжку листок со списком врагов".

"Реакция руководства страны должна быть молниеносной. Ведь это не цены и не тарифы!

Достаточно прямо завтра просто отправить этого персонажа работать в очистку. Чтобы не стать соучастником посмешища на весь культурный мир", - рекомендует журналист "Интера" Олег Яковлев.