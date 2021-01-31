Новые власти США рассматривают возможность вступления в "Нормандский формат" для ускорения разрешения конфликта на Донбассе.

Об этом информирует издание Der Spiegel.

Как сообщает газета, новая администрация под руководством президента Джо Байдена и главы Госдепа Энтони Блинкена недовольна "Нормандским форматом", поскольку за последние шесть лет он не добился большого прогресса.

Издание напомнило, что в 2014 году тогдашний президент США Барак Обама оставил решение украинского кризиса европейцам и под давлением канцлера Ангелы Меркель также воздержался от поставки оружия украинской армии, к раздражению тогдашнего вице-президента Байдена.

Теперь президент Байден надеется, что участие США в переговорах усилит давление на Россию, чтобы она согласилась на мирное решение конфликта.

В федеральном правительстве Германии отнеслись к идее американцев скептически.

"В конце концов, это может привести к тому, что президент России Владимир Путин полностью откажется от "Нормандского формата", - говорится в публикации.



Ранее в интервью The New York Times президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы участия США в "Нормандском формате", поскольку это существенно усилило бы позиции Украины.

"Страна" уже моделировала ситуацию, при которой Байден действительно может достичь прогресса в переговорах с Россией по Донбассу.