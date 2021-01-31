В Министерстве иностранных дел РФ после комментария госсекретаря США Энтони Блинкена потребовало, чтобы Вашингтон перестал вмешиваться в дела России.

Об этом говорится сообщении МИД в Facebook.

"Грубое вмешательство США во внутренние дела России — такой же доказанный факт, как и "раскрутка" фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами. Поддержка нарушения закона госсекретарем США Энтони Блинкеном — еще одно подтверждение закулисной роли Вашингтона. Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России", — написал МИД РФ.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство потребовало "прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств" и напомнило об ответственности за распространение фейков, касающихся несогласованных акций.

Ранее новый глава Госдепа написал в Твиттер, что США "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд" и призвал "освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав".

Напомним, на прошлых выходных по всей России прошли массовые протестные акции против ареста Алексея Навального. Митинги продолжились и в это воскресенье, сопровождаясь задержаниями участников шествия.

О том как прошли протесты сегодня, можно прочитать в нашем материале.