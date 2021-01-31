Ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным - балаган, он не борец за демократию, а российский националист.

Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, выступая по радио "Frekvence 1" в воскресенье.

"Ситуация с этим Навальным – это попросту балаган. Его выдают за борца за демократию. Но я прочитал в мониторе (мониторинге информации - Ред.), что он, во-первых, поддержал аннексию Крыма, во-вторых, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации, например, чеченцев. Ну, и еще нашлось бы несколько других дел", - сказал Земан.

Также чешский президент считает, что Навальный является "российским националистом".

"Так что это за борец за демократию? Думаю, что это российский националист. Ничего против этого не имею. Но он не должен был бы делать вид, что относится к тем политикам, которые против режима (президента России Владимира) Путина. Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его (Путина) месте", - считает Земан.

Напомним, Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" вечером 17 января сразу после прибытия из Берлина в Москву. С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Уже 18 января суд назначил Навальному меру пресечения в виде ареста на 30 суток. Он находится в московском СИЗО "Матросская тишина" в ожидании суда, который может заменить его условный срок на реальный.

На прошлых и этих выходных в городах России прошли массовые акции протеста против его ареста.