Прощание с российским актером Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре 1 февраля, а похоронят его на Новодевичьем кладбище.

Об этом рассказал директор учреждения Кирилл Крок, передает "РИА Новости".

"Василий Семенович скончался от осложнений, вызванных коронавирусом... Прощание с ним пройдет в понедельник в Вахтанговском театре", - сказал Крок.



"Врачи сделали все возможное, чтобы сохранить его жизнь... Разговаривая с его супругой, Ириной Петровной, четыре дня назад, мы обсуждали, что врачи надеются, что на будущей неделе, в среду-четверг, начале февраля Василий Семенович будет выписан домой", - сказал он, добавив, что кончина Ланового стала неожиданностью.

Он добавил, что память о Лановом будет сохранена.

Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

Напомним, ранее мы подробно писли, чем запомнился один из самых красивых советских актеров Лановой.

Также сообщалось, что названа причина смерти выдающегося актера Василия Ланового.