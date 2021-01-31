Полицейские составили административный протокол об участии в несогласованной акции в отношении Юлии Навальной, жены арестованного российского оппозиционера Алексея Навального. После этого правоохранители отпустили ее из отделения полиции.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на слова адвоката Навальной Светланы Давыдовой.

"Составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП", - сказала юрист.

Рассмотрение протокола касательно участия в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта, состоится уже завтра, 1 февраля, в 10:00. Заседание пройдет в Щербинском суде Москвы.

После составления протокола Юлия Навальная была отпущена домой. Ранее ее задержали во время акции в поддержку Алексея Навального в районе улицы Стромынка в Москве.

Напомним, протесты в России продолжаются уже вторые выходные подряд. О том, как акции прошли сегодня, вы можете прочитать в нашем материале.