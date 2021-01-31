За последние десятилетия изучения Луны было доказано, что она не безводна, а недавно ученые выдвинули новую гипотезу происхождения воды на единственном спутнике Земли.

Об этом сообщает "24 Техно".

Согласно предыдущей гипотезе, вода может появляться непосредственно на Луне. Все из-за протонов солнечного ветра которые достигают поверхности спутника, не защищенной ни атмосферой, ни магнитосферой, в отличие от нашей планеты. На поверхности Луны протоны взаимодействуют с оксидами в составе минералов, образуя новые молекулы воды и постоянно пополняя запас влаги, которая испаряется в космос.

В периоды, когда Луна отказывается ненадолго спрятанной от солнечного ветра, количество воды на ее поверхности должно уменьшаться.

Компьютерное моделирование предсказывает, что через несколько дней в районе полнолуния, когда спутник проходит через длинный вытянутый "хвост" земной магнитосферы, содержание воды в высоких широтах должно падать очень заметно.

Данный процесс рассмотрели авторы новой стати, опубликованной в Astrophysical Journal Letters. Благодаря данным, собранным японским окололунным зондом Kaguya, они регистрировали изменения в потоке солнечного ветра, "омывающего" спутник.

Наблюдения индийского аппарата Chandrayaan-1 помогли оценить распределение воды в приполярных регионах. Однако результаты оказались довольно неожиданными: никаких существенных изменений в количестве льда в положенные дни не происходит.

Тогда ученые выдвинули другую гипотезу, не связанную с эффектами солнечного ветра. Дело в том, что магнитосфера Земли также способна направлять протоны и "поливать" лунную поверхность таким же количеством частиц, как и солнечный ветер: хотя они далеко не так сильно ускорены.

Поток содержит и протоны, и ионы кислорода с верхних слоев земной атмосферы и этого "земного ветра" может быть достаточно для образования новых молекул воды на Луне.

Напомним, ранее ученые выяснили, как фазы Луны влияют на сон сельских и городских жителей.

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