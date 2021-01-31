Директор одного из учебных заведений в пгт Якимовка Запорожской области сдала в ломбард школьные ноутбуки стоимостью 55 тысяч гривен. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

"Правоохранители установили, что 49-летняя директор одного из учебных заведений поселка городского типа Акимовка, злоупотребляя своим служебным положением, сдала в ломбард школьные ноутбуки, а деньги потратила на свое усмотрение. Действиями должностного лица отдела образования поселкового совета нанесен ущерб на сумму около 55 000 гривен. На основании собранных доказательств фигурантке сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении женщины в Якимовский районный суд в пятницу, 29 января.

Санкцией статьи ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, которую инкриминируют подозреваемой, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее мы рассказывали, как в Херсоне в аэропорту трое грузчиков воровали вещи из багажа пассажиров и сдавали их в ломбард.

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