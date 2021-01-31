Школьная учительница из Вермонта, чьи самодельные варежки стали вирусными после того, как сенатор Берни Сандерс надел их на инаугурацию президента Джо Байдена, получила тысячи заказов на ее перчатки.

Об этом сообщает издание "France24".

"У меня потрясающая новость! Я сотрудничаю с Vermont Teddy Bear, чтобы сделать варежки Берни для всех" Дженнифер Эллис написала в субботу в Твиттере, добавив, что часть вырученных средств пойдет на благотворительность "Make a Wish" в Вермонте.

Как отмечает издание, 42-летняя женщина прислала Сандерсу пару своих варежек, сделанных из переработанных шерстяных свитеров и подбитых флисом из переработанных пластиковых бутылок, после того как он проиграл Хиллари Клинтон на президентских праймериз Демократической партии в 2016 году, в качестве утешительного подарка.

В прошлом году, когда Сандерс снова баллотировался в президенты, Эллис узнала, что он носит варежки. Эллис сказала, что она была так тронута, что послала Сандерсу еще 10 пар.

"Все, кому нужны эти варежки, получат их", - сказала она.

По ее словам, через три дня после инаугурации, она получила около 13 тыс. электронных писем от людей, которые хотят купить ей варежки.

"Не одна пара, а много", - сказала она.

Напомним, ранее мы писали, что через два дня после инаугурации президента США в Украине завели против него два уголовных дела.

Также сообщалось, что Леди Гага перед инаугурацией Байдена сфотографировалась в образе Юлии Тимошенко.